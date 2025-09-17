© Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio ricorda Robert Redford sul red carpet di One Battle After Another: «Era un ambientalista e un attore di talento, abbiamo perso una leggenda»

Il divo di Hollywood alla premiere londinese del film One Battle After Another di Paul Thomas Anderson ha reso omaggio al collega di cui condivide molte battaglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

In questa notizia si parla di: leonardo - dicaprio

Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip

Dentro la prima festa di nozze di Jeff Bezos a Venezia: Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti tra gli ospiti, pizza napoletana, corteo di barche e cellulari spenti

Leonardo dicaprio e il film che continua una tendenza controversa

Torna Leonardo DiCaprio sul grande schermo nel nuovo film di Paul Thomas Anderson: UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA? Insieme a lui ci sono Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Halle Wood Harris.? Dal 25 settembre al cinema! #LeonardoDiCaprio - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo DiCaprio è Bob, l’ex rivoluzionario che nessuno ha mai fermato. #UnaBattagliaDopolAltra, dal 25 settembre al cinema. - X Vai su X

Leonardo DiCaprio ricorda Robert Redford sul red carpet di One Battle After Another: «Era un ambientalista e un attore di talento, abbiamo perso una leggenda; Leonardo DiCaprio piange Robert Redford: 'Una leggenda assoluta'; Com’era: Robert Redford in cinque istantanee.

Robert Redford, DiCaprio: "Abbiamo perso una leggenda" - (LaPresse) Leonardo DiCaprio ha reso omaggio a Robert Redford, morto martedì a 89 anni, alla premiere del suo thriller d'azione “One Battle ... Da msn.com

Robert Redford, il messaggio toccante di Leonardo DiCaprio all'attore: "Impegno incrollabile per il pianeta" - Nel 1974, Redford ha interpretato Jay Gatsby ne Il Grande Gatsby di Jack Clayton, un ruolo che DiCaprio ha poi avuto nell’adattamento di Baz Luhrmann del 2013. Riporta virgilio.it