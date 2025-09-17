L’entusiasmo c’è le competenze sull’AI ancora no
Nel panorama occupazionale in rapida trasformazione, i giovani italiani intravedono nell’intelligenza artificiale uno strumento utile più che un avversario, pur ammettendo di non possedere competenze sufficienti per sfruttarlo appieno. È ciò che emerge dal nuovo osservatorio ASUS Business realizzato da Research Dogma su laureati e laureandi under 30. Entusiasmo informato, timori moderati Il campione intervistato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: entusiasmo - competenze
Siamo lieti di presentarvi oggi Luca Gargano, il nostro direttore operativo. Con il suo entusiasmo contagioso e con le sue competenze trasversali Luca ha portato un valore aggiunto alla nostra azienda. Non vediamo l'ora di raggiungere insieme sempre nuovi t - facebook.com Vai su Facebook