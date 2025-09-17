L’entusiasmo c’è le competenze sull’AI ancora no

Sbircialanotizia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama occupazionale in rapida trasformazione, i giovani italiani intravedono nell’intelligenza artificiale uno strumento utile più che un avversario, pur ammettendo di non possedere competenze sufficienti per sfruttarlo appieno. È ciò che emerge dal nuovo osservatorio ASUS Business realizzato da Research Dogma su laureati e laureandi under 30. Entusiasmo informato, timori moderati Il campione intervistato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

l8217entusiasmo c8217232 le competenze sull8217ai ancora no

© Sbircialanotizia.it - L’entusiasmo c’è, le competenze sull’AI ancora no

In questa notizia si parla di: entusiasmo - competenze

Cerca Video su questo argomento: L8217entusiasmo C8217232 Competenze Sull8217ai