L' emozione di Furlani | Anni di sacrifici ripagati devo tutto a mia mamma
Ai Mondiali di Tokyo la scena se la prende Mattia Furlani, che compie un'autentica impresa vincendo la medaglia d'oro nel salto in lungo. L'azzurro, che ha chiuso la gara con il suo personal best fissato a 8,39 metri, ha raccontato le sue emozioni ai microfoni della Federazione Italiana Di Atletica Leggera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
CAMPIONE DEL MONDO! Mattia Furlani compie un'impresa straordinaria, conquistando la medaglia d'oro nel salto in lungo a #Tokyo2025.
L'Italia punta forte su Mattia Furlani nella quinta giornata dei Mondiali di Tokyo. l'azzurro va a caccia del podio iridato ma attenzione anche al debutto di Diaz nel triplo, dei campioni olimpici Tortu e Desalu nei 200 e alle finali dell'asta con Roberta Bruni
Furlani in lacrime in diretta dopo l'oro ai Mondiali: Lo devo a me, quest'anno ho litigato molto; L'atleta romano Mattia Furlani è campione del mondo nel salto lungo a Tokyo; Il Milan fa muro ma Reijnders sembra più vicino all'addio che alla permanenza.
Furlani in lacrime in diretta dopo l’oro ai Mondiali: “Lo devo a me, quest’anno ho litigato molto” - Mattia Furlani si è laureato campione del mondo nel salto in lungo a soli 20 anni, battendo un'icona come Carl Lewis (che vinse l'oro a 22) ... fanpage.it scrive
Mattia Furlani in lacrime dopo il salto d'oro: «Con la testa rimarrò qua, per sempre. Grazie alla mia famiglia e alla mia ragazza Giulia» - Il 20enne azzurro ha conquistato il titolo mondiale: «Finché non sento l'inno non ci credo, ci abbiamo creduto fino alla fine. Scrive corriere.it