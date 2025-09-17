L' emozione di Furlani | Anni di sacrifici ripagati devo tutto a mia mamma

Ai Mondiali di Tokyo la scena se la prende Mattia Furlani , che compie un'autentica impresa vincendo la medaglia d'oro nel salto in lungo. L'azzurro, che ha chiuso la gara con il suo personal best fissato a 8,39 metri, ha raccontato le sue emozioni ai microfoni della Federazione Italiana Di Atletica Leggera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Furlani in lacrime in diretta dopo l'oro ai Mondiali: Lo devo a me, quest'anno ho litigato molto; L'atleta romano Mattia Furlani è campione del mondo nel salto lungo a Tokyo

