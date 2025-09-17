Lello Ferrara | Nelle violenze alla Vuelta c'è il dramma del ciclismo | le strade non puoi proteggerle

Le immagini desolanti delle contestazioni dei manifestanti alla Vuelta in Spagna hanno fatto il giro del mondo, con il mondo dello sport messo in ginocchio dalle violenze degli attivisti. "Cosa si poteva fare? Nulla: è stato uno spettacolo desolante, in cui abbiamo perso tutti non solo il ciclismo" ha spiegato Lello Ferrara a Fanpage.it. "Spero solo sia stata una parentesi isolata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lello Ferrara: “Nelle violenze alla Vuelta c'è il dramma del ciclismo: le strade non puoi proteggerle.

