Lego Voyagers | Strategie e Consigli da sapere prima di giocareLego VoyagersLego Voyagers | Strategie e Consigli da sapere prima di giocare

17 set 2025

Lego Voyagers è un’avventura cooperativa unica nel suo genere che unisce platform, creatività e lavoro di squadra. I protagonisti sono due simpatici mattoncini, uno rosso e uno blu, che devono collaborare per completare un viaggio di circa cinque ore ricco di enigmi, acrobazie e costruzioni ingegnose. L’obiettivo finale è raggiungere il razzo spaziale, ma per arrivarci serviranno pazienza, coordinazione e tanta fantasia. Il gioco si distingue per la sua natura flessibile: non esiste quasi mai una sola soluzione giusta, e il divertimento sta proprio nell’inventare modi sempre nuovi per superare gli ostacoli. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Lego Voyagers: Strategie e Consigli da sapere prima di giocare

