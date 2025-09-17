Lego star wars stagione 2 | un viaggio nella famiglia skywalker

La seconda stagione di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, intitolata Pieces of the Past, segna un evento senza precedenti nella storia del franchise, riunendo per la prima volta tre personaggi iconici della famiglia Skywalker. Questa novità rappresenta un momento unico che offre ai fan una prospettiva inedita sulle interazioni tra Anakin, Luke e Leia, oltre a coinvolgere altri personaggi chiave dell’universo. l’unione dei tre Skywalker: una scelta creativa innovativa. una scena mai vista prima in ambito canon. In questa nuova stagione, i protagonisti principali sono il Jedi Vader (Matt Sloan), la Regina dei Pirati Amidala (Catherine Taber), Luke Skywalker in versione rilassata da ex pilota di podracer (Mark Hamill) e Princess Leia (Shelby Young). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

