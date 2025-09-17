' Lego Day e Scienza antica' al Ludum

Cataniatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LEGO DAY & SCIENZA ANTICA (mattoncini speciali). Sabato 20 e Domenica 21 Settembre – LUDUM Science Center – Catania. IL LEGO NON È UN GIOCO. È EDUCAZIONE. È STRATEGIA. È FUTURO. Ogni mattoncino è un'idea in attesa di nascere. Per l'occasione abbiamo realizzato mattoncini speciali per costruire un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lego - scienza

'Lego Day e Scienza antica' al Ludum; Tutti gli eventi e spettacoli a Catania e provincia del weekend.

Scienza, matematica e astronomia dal Mediterraneo antico: invenzioni e scoperte del passato alla mostra Agorà del CNR al Parco dell’Appia antica - Alle origini della cultura e del pensiero scientifico occidentale attraverso le scoperte e le invenzioni degli studiosi, dei matematici e degli astronomi della civiltà greco- Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lego Day Scienza Antica