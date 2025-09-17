Legnano il comune cambia idea sul varco di via Liguria | tutte le novità

Legnano, 17 settembre 2025 – Se ne è parlato per anni, finalmente il momento è arrivato. Con i lavori per il posizionamento dei due pannelli informativi agli ingressi del varco di via Liguria, infatti, è ormai quasi tutto pronto per l’apertura a tutti gli automobilisti in transito di questo tratto di strada in uscita dal quartiere san Paolo e a poche decine di metri dall’ospedale di Legnano. Un accesso regolato da telecamera di controllo e per anni riservato ai soli mezzi di soccorso e a quanti avevano ottenuto il permesso specifico al transito. Dopo i lavori di dimensionamento della carreggiata realizzati nei mesi scorsi, condizione essenziale per l’apertura al traffico del varco anche ai mezzi non autorizzati, con questo intervento si comincia a infrastrutturare il tratto conclusivo di via Liguria con la strumentazione per regolare il traffico e informare gli automobilisti sulla nuova disciplina della circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

