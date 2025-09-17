Legnano il comune cambia idea sul varco di via Liguria | tutte le novità
Legnano, 17 settembre 2025 – Se ne è parlato per anni, finalmente il momento è arrivato. Con i lavori per il posizionamento dei due pannelli informativi agli ingressi del varco di via Liguria, infatti, è ormai quasi tutto pronto per l’apertura a tutti gli automobilisti in transito di questo tratto di strada in uscita dal quartiere san Paolo e a poche decine di metri dall’ospedale di Legnano. Un accesso regolato da telecamera di controllo e per anni riservato ai soli mezzi di soccorso e a quanti avevano ottenuto il permesso specifico al transito. Dopo i lavori di dimensionamento della carreggiata realizzati nei mesi scorsi, condizione essenziale per l’apertura al traffico del varco anche ai mezzi non autorizzati, con questo intervento si comincia a infrastrutturare il tratto conclusivo di via Liguria con la strumentazione per regolare il traffico e informare gli automobilisti sulla nuova disciplina della circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: legnano - comune
Sostegno sociale e opere pubbliche, il Comune di Legnano assesta i fondi: a disposizione 5,5 milioni
Disperso Marino Rabolini, ex dirigente del Comune di Legnano: non si hanno notizie da giorni
Marino Rabolini (ex dirigente del Comune di Legnano) disperso: era andato a fare un'escursione, ma di lui non c'è traccia
Anche il Comune di Legnano aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, promossa dalla Commissione europea per incentivare pratiche di mobilità urbana sostenibile. Quattro le iniziative in programma: dalla partecipazione alla sfida europea “Walk15” al - facebook.com Vai su Facebook
BOLLETTINO POLLINI E SPORE - STAZIONE DI LEGNANO E MAGENTA TENDENZA SETTIMANA DAL 01/09/2025 AL 07/09/2025 - X Vai su X
Vicino Milano l’ex assistente di volo che ora fa pizza romana con ingredienti dal mondo; Riorganizzazione delle scuole. Spazi dell’asilo alla Primaria: Meglio abbandonare l’idea; Lutto Papa, annullato il concerto del 25 aprile con i Punkreas a Legnano: Il Comune ci ripensi.