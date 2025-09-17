Legge 104 si cambia | aumentano i permessi retribuiti e congedi fino a due anni Ecco tutte le novità

Ilmessaggero.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legge 104 più ampia grazie al disegno di legge 1430, poi approvato come legge 1062025. A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, spetteranno ulteriori 10 ore annue di permesso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

legge 104 si cambia aumentano i permessi retribuiti e congedi fino a due anni ecco tutte le novit224

© Ilmessaggero.it - Legge 104, si cambia: aumentano i permessi retribuiti e congedi fino a due anni. Ecco tutte le novità

In questa notizia si parla di: legge - cambia

Via libera definitivo alla legge sull’IA: 28 articoli per governare rischi e opportunità, deleghe al Governo, autorità nazionali e strategie per il futuro digitale. Cosa cambia davvero e chi dovrà adeguarsi? TESTO

Spazio, arriva la legge europea: cosa cambia per aziende e investitori

BONUS DISABILI LUGLIO 2025: ultim’ora Legge 104, per i titolari dei benefici cambia tutto I Informati subito o rischi grosso

Più ore di permesso e congedi fino a 2 anni: come cambia la legge 104; Legge 104, si cambia: aumentano i permessi retribuiti e congedi fino a due anni. Ecco tutte le novità; Legge 104, si cambia: aumentano i permessi, ecco le novità.

legge 104 cambia aumentanoPiù ore di permesso e congedi fino a 2 anni: come cambia la legge 104 - Da gennaio 2026 entreranno in vigore le modifiche che rendono più "ampia" la normativa per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, e per i familiari che li assistono ... Riporta today.it

legge 104 cambia aumentanoLegge 104, ecco come cambia e le novità: aumentano i permessi retribuiti e congedi fino a due anni - Legge 104 più ampia grazie al disegno di legge 1430, poi approvato come legge 106/2025. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Legge 104 Cambia Aumentano