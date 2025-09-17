In occasione dell'arrivo dell'autunno e del periodo delle piogge Legambiente Pisa propone per domenica 21 settembre un momento di cura e pulizia del fossato del Giardino Scotto . Da diversi anni infatti l'associazione si prodiga per tenere pulita l'area e per fare conoscere il valore aggiunto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: legambiente - giardino

#adaltavelocità - @Legambiente ha presentato i risultati della Carovana Ghiacciai 2025: parlano Vanda Bonardo e Marco Giardino Rubrica quotidiana a cura di @peppemanzo https://giornaleradiosociale.it/extra/i-ghiacciai-alpini-si-fondono-a-ritmo-pre - X Vai su X

Le Note di Fra APS Gli Amici Dei Bambini Il Giardino dei linguaggi Rua Mentana ReggioemiliaRipuliamoci Legambiente Reggio Emilia. Tutela Ambientale Quaderno - Comune di Reggio Emilia Vi aspettiamo sabato 13 settembre - facebook.com Vai su Facebook

Legambiente al Giardino Scotto per pulire il fossato e scoprire i tritoni; ?Una passeggiata alla scoperta dei parchi; Lungarno Guadalongo a Pisa ripulito con Legambiente.

ASPI e Legambiente insieme per spiagge e parchi puliti - Un’importante iniziativa a favore dell’ambiente ha visto protagonisti oltre 300 dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia, impegnati nella pulizia di spiagge e parchi urbani in collaborazione con ... Si legge su affaritaliani.it

Napoli, spiagge e fondali puliti: torna la storica campagna di legambiente - Da domani 10 al 12 maggio una “marea” di volontari e volontarie invaderà le nostre spiagge equipaggiati di pinze raccogli- Secondo ilmattino.it