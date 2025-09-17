L’economia è per tutti Basta dare retta al precettore Sergio Ricossa

Pubblichiamo un estratto dell’Introduzione di Carlo Stagnaro (che è anche curatore del volume) a “I grandi classici dell’economia” di Sergio Ricossa, in libreria per Liberilibri (464 pp., 20 euro) Parafrasando ciò che lui stesso scrisse di Friedrich von Hayek – vincitore del premio Nobel per l’economia nel 1974 – si potrebbe dire che vi sono tre Ricossa: l’economista, il precettore e il divulgatore. Il primo e il terzo sono i meglio conosciuti; il secondo è l’artefice di questo libro. Il nome di Sergio Ricossa (1927-2016) divenne noto agli italiani soprattutto per la copiosa produzione giornalistica: il suo primo articolo, intitolato “Liberali liberisti libertini”, comparve il 15 agosto 1951 sulla rivista Rinnovamento liberale; continuò a scrivere finché poté. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

