L’economia è per tutti Basta dare retta al precettore Sergio Ricossa
Pubblichiamo un estratto dell’Introduzione di Carlo Stagnaro (che è anche curatore del volume) a “I grandi classici dell’economia” di Sergio Ricossa, in libreria per Liberilibri (464 pp., 20 euro) Parafrasando ciò che lui stesso scrisse di Friedrich von Hayek – vincitore del premio Nobel per l’economia nel 1974 – si potrebbe dire che vi sono tre Ricossa: l’economista, il precettore e il divulgatore. Il primo e il terzo sono i meglio conosciuti; il secondo è l’artefice di questo libro. Il nome di Sergio Ricossa (1927-2016) divenne noto agli italiani soprattutto per la copiosa produzione giornalistica: il suo primo articolo, intitolato “Liberali liberisti libertini”, comparve il 15 agosto 1951 sulla rivista Rinnovamento liberale; continuò a scrivere finché poté. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
LA SPAGNA È DIVENTATA L'ECONOMIA MIGLIORE D'EUROPA Negli ultimi anni un Paese ha brillato più di tutti: la Spagna. Dopo la pandemia la sua economia ha accelerato con forza, registrando nel 2024 una crescita del PIL del 3,2%, quasi cinque vol
IA e opinione pubblica: opportunità o rischio di manipolazione? Ne parlano Nando Pagnoncelli (IPSOS) e Stefano Quintarelli (Ass. Copernicani ETS). 4 ottobre, ore 11.45 – #FNEC25 Firenze https://festivalnazionaleconomiacivile.it/programma-2025/