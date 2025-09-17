L' economia civile tra percorsi sostenibili e valore umano al Festival del Buon Vivere ospite l' economista Stefano Zamagni
L’economia civile ancora oggi propone uno sguardo che mette al centro persone, relazioni e responsabilità, ampliando l’idea stessa di valore e collegando radicamento locale e competitività. Di quanto sia un approccio applicabile anche alle trasformazioni in atto si discuterà sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
L'economia civile tra percorsi sostenibili e valore umano, al Festival del Buon Vivere ospite l'economista Stefano Zamagni; L’economista Stefano Zamagni a Forlì per l’incontro organizzato da CEPI e Consorzio Solidarietà Sociale; Firenze, presentato il Manifesto Internazionale per la nuova economia.
Frecciarossa e Festival dell’Economia Civile, alleanza per una mobilità sostenibile - l brand Frecciarossa sarà il treno ufficiale dell’evento, accompagnando cittadini, studenti e imprese con un servizio ad alta velocità efficiente e a basso impatto ambientale ... Segnala italiaoggi.it
Trenitalia, Frecciarossa: insieme al Festival Nazionale dell’Economia Civile per una mobilità sempre più green - Trenitalia (Gruppo FS) conferma, attraverso il brand Frecciarossa, la partnership con il Festival Nazionale dell’Economia Civile, che torna a Firenze dal 2 al 5 ottobre 2025. adnkronos.com scrive