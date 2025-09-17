L' economia civile tra percorsi sostenibili e valore umano al Festival del Buon Vivere ospite l' economista Stefano Zamagni

L’economia civile ancora oggi propone uno sguardo che mette al centro persone, relazioni e responsabilità, ampliando l’idea stessa di valore e collegando radicamento locale e competitività. Di quanto sia un approccio applicabile anche alle trasformazioni in atto si discuterà sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'economia civile tra percorsi sostenibili e valore umano, al Festival del Buon Vivere ospite l'economista Stefano Zamagni; L’economista Stefano Zamagni a Forlì per l’incontro organizzato da CEPI e Consorzio Solidarietà Sociale; Firenze, presentato il Manifesto Internazionale per la nuova economia.

