Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I padroni di casa cercano la loro prima vittoria stagionale, mentrei sardi la continuità di risultato. Lecce-Cagliari si giocherà venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare. LECCE-CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini non hanno iniziato al meglio la loro stagione, con un solo punto conquistato nelle prime tre giornate di campionato. Dopo il pareggio colto all’esordio sul campo del Genoa, sono arrivate la sconfitta casalinga contro il Milan e quella pesante a Bergamo contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Lecce-Cagliari, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla