L’E-Work si presenta finalmente ai suoi tifosi e non ci sono dubbi che l’attesa di vedere all’opera la squadra di Seletti sia molto alta dopo la rivoluzione estiva del roster e la decisione di scendere in A2. Le faentine ospiteranno alle 18 al PalaBubani l’ Halley Thunder Matelica, inserite nel loro stesso girone e tra le favorite alla promozione, e ancora una volta non saranno al completo. Mancheranno infatti la finlandese Onnela, ritornata in patria per sostenere l’esame di maturità e che ritornerà a Faenza a pochi giorni dal debutto in campionato di domenica 4 ottobre, Guzzoni, che riprenderà ad allenarsi da domani dopo aver smaltito uno stiramento alla coscia, ed Elena Ciuffoli, ancora alle prese con il problema muscolare agli adduttori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'E-Work toglie i veli. Test contro Matelica