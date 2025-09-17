Sarzana, 17 agosto 2025 – Uniti nella protesta. Due quartieri si ritroveranno domenica mattina alle 10 alla sala della Repubblica per affrontare le rispettive problematiche che da tempo sono state poste all’attenzione dell’amministrazione comunale sarzanese. Ma l’invito lanciato dai residenti di Trinità e della zona di via Falcinello tagliata a metà dopo la demolizione del ponte di fronte all’Enel è aperto a tutti gli abitanti dei quartieri cittadini che vogliano esporre problematiche e situazioni difficili da risolvere. A accendere la protesta è stata la mancata risposta ai quesiti posti dai rappresentanti di Partito Democratico e Sarzana Protagonista nel corso dell’ultimo consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le voci di protesta dai quartieri: nasce il gruppo “Uniti per Sarzana”, raccoglie le lamentele cittadine