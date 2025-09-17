Le Vie dei Tesori torna a Bagheria per la sesta edizione un viaggio tra ville nobili e tradizioni popolari
Presentata a Villa Butera la sesta edizione della partecipazione di Bagheria al Festival “Le Vie dei Tesori”, che animerà anche la Città delle ville per tre fine settimana, dal 20 settembre al 5 ottobre 2025.La città, patria di artisti come Renato Guttuso e del regista Giuseppe Tornatore, si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Le Vie dei Tesori” torna a Bagheria per la sesta edizione, un viaggio tra ville nobili e tradizioni popolari (video) - Si è tenuta oggi a villa Butera la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione della partecipazione di Bagheria al Festival “Le Vie dei Tesori”, che animerà anche la Città delle ville per ... Come scrive comune.bagheria.pa.it
Torna "Le vie dei tesori". Ecco gli appuntamenti in Sicilia - nei primi tre weekend dal 20 settembre al 5 ottobre si torna ad Alcamo, Bagheria, Carini, Enna, Leonforte, Mazara del Vallo, ... Scrive tp24.it