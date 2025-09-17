Le verità di Martino Gianni | A Colcitrone per vincere mi martellavano da un anno Non mi sento un traditore
Alla fine è successo veramente. Martino Gianni indosserà i colori di Colcitrone ed è una svolta epocale. Parliamo del re della piazza, con 13 lance d'oro conquistate da giostratore più altre 10 da allenatore, e del quartiere con cui c'è sempre stata una rivalità fortissima. Nonostante due. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
verit - martino
