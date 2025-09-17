Le sfilate A I 2025-2026 hanno messo in primo piano borse dal carattere deciso tra forme compatte materiali lussuosi e dettagli statement
Le sfilate AI 2025-2026 hanno messo in primo piano borse dal carattere deciso, tra forme compatte, materiali lussuosi e dettagli statement. Ecco i modelli di tendenza avvistati sulle passerelle. Dai patchwork di pelle multicolore di Burberry ai charm pendenti su modelli Chloé, ogni borsa diventa un piccolo statement. Missoni propone pochette bordeaux mentre Prada reinterpreta la forma a trapezio in versioni più rigide e geometriche. Max Mara punta sul suede morbido, ricco di profondità cromatica, e Giorgio Armani sfoggia modelli gioiello che brillano grazie a inserti metallici o pietre. Nel video di Amica. 🔗 Leggi su Amica.it
