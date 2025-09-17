Le segnalazioni dei residenti fanno partire un' indagine sullo sversamento dei rifiuti in una strada di Napoli
Le segnalazioni effettuate dai residenti, con esposti e contatti telefonici, hanno fatto partire un’indagine della polizia locale di Napoli sullo sversamento di un’ingente quantità di rifiuti in via Brecce a Sant'Erasmo.Il personale dell’unità specialistica Investigativa Ambientale Emergenze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
