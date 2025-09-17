Le rubano le figlie in ospedale dopo 45 anni la scoperta shock | una storia unica al mondo
Doveva essere una visita pediatrica di routine per le sue figlie gemelle di otto mesi. Invece, per María Verónica Soto, oggi 64enne, fu l’inizio di un incubo che sarebbe durato quasi mezzo secolo. All’ospedale in cui si era recata, le dissero che le bambine dovevano rimanere per ulteriori controlli. Poco dopo, le autorità le comunicarono che non le avrebbe mai più riviste: le piccole erano state dichiarate abbandonate e date in adozione. Le due bambine vennero trasferite in Italia, dove furono adottate da una famiglia, grazie a certificati di nascita falsificati, in cui risultava che nessun genitore si fosse mai presentato a registrarle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: rubano - figlie
A scuola di furto: mamma e figlie rubano vestiti all'outlet
Rubano merce nell'outlet di Valmontone, arrestate 3 donne di Pescara: madre e 2 figlie (una era ai domiciliari)
In ospedale le rubano le figlie gemelle e le portano in Italia, ritrovate dopo 45 anni: “Non smettete di cercare”
Rubano merce nell'outlet di Valmontone, arrestate 3 donne di Pescara: madre e 2 figlie (una era ai domiciliari) https://ift.tt/mxeZIsR https://ift.tt/PUHolYG - X Vai su X
A Pontecagnano Faiano una madre e le figlie convivevano con 180 gatti tra sporcizia ed escrementi. Intervenuti Asl e Polizia Municipale. Una figlia sottoposta a Tso. Lo riporta OndaNews. - facebook.com Vai su Facebook
In ospedale le rubano le figlie gemelle e le portano in Italia, ritrovate dopo 45 anni: “Non smettete di cercare”; Rubano merce nell'outlet di Valmontone, arrestate 3 donne di Pescara: madre e 2 figlie (una era ai domiciliari); A scuola di furto: mamma e figlie rubano vestiti all'outlet.
In ospedale le rubano le figlie gemelle e le portano in Italia, ritrovate dopo 45 anni: “Non smettete di cercare” - Le due gemelle Adelia e Maria Beatrice Mereu sono volate dall'Italia al Cile dove hanno potuto finalmente riabbracciare la madre biologica ... Come scrive fanpage.it
Rubano auto a invalido, 'aiuto, mi serve per andare in ospedale' - Rubano una utilitaria a Campomarino Lido ma è di un invalido di Benevento che lancia un appello ai ladri: "restituitemi la macchina. Segnala ansa.it