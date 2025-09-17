Le promesse della musica classica aretina unite in un concerto alla CaMu

Le giovani promesse della musica classica aretina unite in un grande omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart e Igor Stravinsky. Giovedì 18 settembre, alle 21.00, la CaMu - Casa della Musica in piazza Grande diventerà sede di un nuovo concerto dell’Orchestra Giovanile di Arezzo che dividerà il palco con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

