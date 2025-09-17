Le priorità delle destre | nel nome di Papa Francesco aggiungono un giorno di festa nazionale

Lanotiziagiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Parlamento spesso svuotato, che si limita a fare da passacarte del governo. Ma che ora prende iniziativa per portare a casa un provvedimento. E a questo punto ci si aspetterebbe qualcosa di prioritario, di necessario per una nazione la cui economia arranca e che è alle prese con la corsa al riarmo e un contesto globale di tensione geopolitica. E invece no, la priorità della maggioranza è aggiungere un giorno di festa durante l’anno, in occasione di San Francesco. L’Aula della Camera ha infatti avviato la discussione generale di un disegno di legge che farebbe tornare il 4 ottobre tra le feste nazionali, al pari del Natale, di Ferragosto o di Pasqua. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

le priorit224 delle destre nel nome di papa francesco aggiungono un giorno di festa nazionale

© Lanotiziagiornale.it - Le priorità delle destre: nel nome di Papa Francesco aggiungono un giorno di festa nazionale

In questa notizia si parla di: priorit - destre

Cerca Video su questo argomento: Priorit224 Destre Nome Papa