Le priorità delle destre | nel nome di Papa Francesco aggiungono un giorno di festa nazionale
Un Parlamento spesso svuotato, che si limita a fare da passacarte del governo. Ma che ora prende iniziativa per portare a casa un provvedimento. E a questo punto ci si aspetterebbe qualcosa di prioritario, di necessario per una nazione la cui economia arranca e che è alle prese con la corsa al riarmo e un contesto globale di tensione geopolitica. E invece no, la priorità della maggioranza è aggiungere un giorno di festa durante l’anno, in occasione di San Francesco. L’Aula della Camera ha infatti avviato la discussione generale di un disegno di legge che farebbe tornare il 4 ottobre tra le feste nazionali, al pari del Natale, di Ferragosto o di Pasqua. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
MACERATA - Il capo ateneo ha presentato al candidato del centrosinistra le priorità per l'università: «Queste proposte saranno rivolte a chiunque guiderà la Regione nei prossimi anni». Presente anche Romano Carancini
"La priorità per Meloni in politica estera è rafforzare il legame euroatlantico e questa per la destra italiana è una novità importante" L'intervista alla televisione austriaca Orf sui tre anni di governo di Giorgia Meloni