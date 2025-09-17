Le polpette di Ikea non sono svedesi? La vera storia delle Köttbullar fa discutere ma da 40 anni sono un successo

17 set 2025

C’è chi va da Ikea per comprare i mobili per la sua casa e chi, in barba al design democratico, punta solo a loro: le leggendarie polpettine. Queste piccole sfere di carne (ma c’è anche una deliziosa versione vegana non a base di verdure ma di proteine vegetali ) immerse in una salsa aromatica, con marmellata di mirtilli rossi sono un vero classico ormai e compiono 40 anni. Le huvudroll, o meglio, köttbullar, sono più popolari persino dell’iconica libreria Billy (ogni casa ne ha una). Con oltre un miliardo e mezzo di unità vendute ogni anno, hanno trasformato Ikea in uno dei più grandi operatori di ristorazione a livello globale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

