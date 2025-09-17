le organizzazioni umanitarie chiedono concretezza per gaza

Oltre 20 organizzazioni umanitarie, tra cui Save the Children, Oxfam, Medici Senza Frontiere e Action Aid, hanno lanciato un appello alla comunità internazionale. Tante ong reclamano un intervento urgente per mettere fine alla guerra a Gaza. Lo scatto decisivo c’è stato dopo che una commissione indipendente dell’Onu ha denunciato che è in corso “un genocidio”. Le organizzazioni umanitarie hanno scritto una lettera La lettera scritta dalle organizzazioni umanitarie recita quanto segue. “Mentre il governo israeliano ha ordinato lo sfollamento di massa di Gaza City, che ospita quasi un milione di persone, la tragedia si avvierà in una fase ancora più devastante se non verranno prese misure concrete. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

