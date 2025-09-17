Le ombre sull’omicidio Kirk | gli strani messaggi di Tyler Robinson e le accuse contro Israele

L’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk continua a scuotere gli Stati Uniti e a dividere l’opinione pubblica occidentale. A colpi di speculazioni e fake news, le rispettive tribù identitarie hanno dipinto Tyler Robinson, il 22enne accusato di aver sparato al fondatore di Turning Point USA durante un evento all’Utah Valley University, come un “Antifa” o come un estremista di destra, a seconda delle convinzioni politiche. Ma un’inchiesta esclusiva del giornalista investigativo americano Ken Klippenstein, pubblicata su Substack, rischia seriamente di ribaltare il copione dei due schieramenti, poiché Robinson, da quello che si evince dai messaggi esclusivi pubblicati dal giornalista, non sarebbe né un militante Antifa né tantomeno un estremista di destra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

