Basta addomi scoperti e gonne troppo corte, oltre agli accessori eccentrici e le unghie eccessivamente lunghe . Con l'inizio del nuovo anno scolastico arrivano anche le nuove regole per il dress code contenute in alcune circolari scolastiche emanate in diversi istituti italiani. Scuola , le nuove. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: nuove - regole

Riforma del bollo, cosa cambia per gli italiani: le nuove regole

Buste paga, le nuove regole sulla trasparenza salariale: così dovranno essere adeguati gli stipendi

Bonus asilo nido, nuove regole INPS: più strutture ammesse e rinnovo automatico

Studi legali alla sfida delle nuove regole sull’Intelligenza artificiale https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/studi-legali-sfida-nuove-regole-sull-intelligenza-artificiale-AHx12XgC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox= - X Vai su X

Nuove regole più severe per chi è al volante: ecco cosa prevede la nuova norma per chi guida con una sola mano - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, nuove regole sul dress code: no a shorts, canottiere e unghie lunghe; Le nuove regole per il dress code a scuola: stop a minigonne, shorts e unghie lunghe; Dress code a scuola, da Nord a Sud i dirigenti scolastici dichiarano guerra a short, canottiere e bermuda. Dieci circolari che rivelano le nuove regole e le sanzioni per chi trasgredisce.

Scuola, nuove regole sul dress code: no a shorts, canottiere e unghie lunghe - A stabilirlo sono alcune circolari scolastiche emanate in diversi istituti italiani che, con l'inizio del nuovo anno accademico, impongono nuove regole stringenti sull'abbigliamento degli studenti. tg24.sky.it scrive

Scuola, nuove regole su abbigliamento: le sanzioni per chi trasgredisce - Inizia un nuovo anno scolastico e con quest'ultimo si riaccende il dibattito su un abbigliamento consono che gli studenti devono indossare. Da catania.liveuniversity.it