Le Nazioni unite certificano | A Gaza è in corso un genocidio

«Sulla base di prove pienamente conclusive, la Commissione ritiene che le dichiarazioni rilasciate dalle autorità israeliane costituiscano una prova diretta di intento genocida. (.) la Commissione ritiene che l’intento genocida . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

