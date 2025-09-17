Portoferraio, 17 settembre 2025 – Due navi della Marina militare italiana, l’imponente “ Trieste ” di 230 metri, distintivo ottico L9890, la più grande unità d'assalto anfibio multiruolo mai costruita per la Marina militare italiana dal secondo dopoguerra ad oggi - e la “ San Giusto ”, prima e unica nave d'assalto anfibio (LPD) della classe San Giusto della Marina Militare italiana - hanno fatto il loro ingresso nella baia di Portoferraio questa mattina, a breve distanza una dall’altra, suscitando l’interesse della popolazione. Non erano stati venti di guerra a condurle all’isola d'Elba, bensì un appuntamento con le giovani leve dell’Accademia navale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le navi della Marina militare a Portoferraio, ecco perché