Le megaevoluzioni in Pokémon saranno a pagamento ma i fan non ci stanno

Pokémon Legends: Arceus ZA promette nuove megaevoluzioni, ma a quale prezzo? L’entusiasmo per l’arrivo delle forme megaevolute degli starter di Kalos (Greninja, Delphox e Chesnaught) e di Raichu, annunciate durante il Nintendo Direct, si è presto smorzato di fronte a una realtà scomoda. L’accesso a queste potenti trasformazioni è vincolato a Nintendo Switch Online e a DLC a pagamento, situazione che non è affatto piaciuta ai fan della casa nipponica. Ottenere le megapietre per gli starter di Kalos richiederà impegno (e denaro). Queste saranno infatti ricompense del Z-A Battle Club, la modalità di battaglia online classificata del gioco. 🔗 Leggi su Screenworld.it

