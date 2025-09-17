Le megaevoluzioni in Pokémon saranno a pagamento ma i fan non ci stanno
Pokémon Legends: Arceus ZA promette nuove megaevoluzioni, ma a quale prezzo? L’entusiasmo per l’arrivo delle forme megaevolute degli starter di Kalos (Greninja, Delphox e Chesnaught) e di Raichu, annunciate durante il Nintendo Direct, si è presto smorzato di fronte a una realtà scomoda. L’accesso a queste potenti trasformazioni è vincolato a Nintendo Switch Online e a DLC a pagamento, situazione che non è affatto piaciuta ai fan della casa nipponica. Ottenere le megapietre per gli starter di Kalos richiederà impegno (e denaro). Queste saranno infatti ricompense del Z-A Battle Club, la modalità di battaglia online classificata del gioco. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: megaevoluzioni - saranno
Saranno disponibili dal 16 ottobre all'interno del primo DLC di 'Leggende Pokémon: Z-A' le due megaevoluzioni di Raichu, rispettivamente nella forma X e nella forma Y ? - X Vai su X
Prerelease mega evoluzioni Sabato 27 settembre Sabato 4 ottobre Ore 15:30 Partecipant : 2 buste di megaevoluzioni a tutti Premi : ogni giocatore genera 1 busta che andrà in premio alla top. Costo : 35€ : con pagamento il giorno stesso del prerelease 30€ : p - facebook.com Vai su Facebook