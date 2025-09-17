Le masterclass di Italian Tech Week gratis e a pagamento | come registrarsi per partecipare
La conferenza sull’innovazione più importante in Italia, in programma a Torino dall’1 al 3 ottobre prossimi, offre anche numerose lezioni per i professionisti a caccia di nuove competenze. Ecco come partecipare. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: masterclass - italian
Masterclass Cosplay al Japan Matsuri! Sabato 20 settembre 2025 | 11:00–12:00 | Aula 3 Max 24 partecipanti | Gratuito | Lingue: Francese e Italiano 1 Korawui – Come scegliere i tessuti per i tuoi progetti cosplay Impara a riconoscere i materi - facebook.com Vai su Facebook
Le masterclass di Italian Tech Week, gratis e a pagamento: come registrarsi per partecipare; Italian Tech Week 2024: Masterclass Oltre ChatGPT: portare la GenAI in produzione; Il meglio della tecnologia a Torino.
Le masterclass di Italian Tech Week, gratis e a pagamento: come registrarsi per partecipare - La conferenza sull’innovazione più importante in Italia, in programma a Torino dall’1 al 3 ottobre prossimi, offre anche numerose lezioni per i professionisti ... Secondo repubblica.it
Italian Tech Week 2025, la grande onda dell’innovazione arriva a Torino - Dal 1 al 3 ottobre prossimi si riuniscono a Torino innovatori, startupper, accademici e visionari della SIlicon Valley tra cui Jeff Bezos, il fondatore di ... Segnala repubblica.it