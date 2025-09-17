Le giovanili del centrosinistra e le associazioni studentesche lanciano Agenda Giovani | Le idee dei giovani per la Campania con Roberto Fico

Dal Sud parte il “Modello Campania”: unità, partecipazione dal basso e proposte concrete delle nuove generazioni.. Le giovanili dei partiti della coalizione di centrosinistra in Campania, insieme alle associazioni studentesche e culturali, si sono riunite a Napoli in un incontro caratterizzato da entusiasmo, partecipazione e spirito di collaborazione, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete da presentare al candidato Presidente Roberto Fico. I giovani del campo progressista e riformista hanno espresso un sostegno convinto alla sua candidatura, riconoscendo in Fico una figura onesta, capace e sempre aperta al dialogo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it