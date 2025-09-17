Le forze israeliane demoliscono le strutture dei beduini nel Negev

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 17 set. (askanews) - Le forze israeliane lanciano granate stordenti mentre si scontrano con i beduini durante la demolizione di strutture nel villaggio non riconosciuto di as-Sir, nel deserto del Negev, nel sud di Israele. "Questa distruzione ci ricorda ciò che sta accadendo a Gaza e a Rafah. Condividiamo lo stesso destino", afferma un funzionario locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Le forze israeliane demoliscono le strutture dei beduini nel Negev

