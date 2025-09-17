La Asl Roma 5 è stata condannata a pagare oltre un milione di euro di risarcimento per la morte di una 77enne. Trasfusa da un infermiere dell'ospedale di Colleferro con sangue destinato a un' altra paziente, è morta per complicanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le fanno la trasfusione con il sangue di un'altra e muore: famiglia risarcita di oltre un milione di euro; Sangue artificiale: via alle prime trasfusioni negli esseri umani; Muore in clinica dopo una trasfusione. Il pm: Era destinata a un altro.

Trasfusione con sangue infetto, il 63enne muore di cirrosi epatica: oltre 800mila euro di risarcimento a moglie e figli - È morto nel 2003, all'età di 63 anni, a causa di cirrosi epatica provocata da trasfusione con sangue infetto a cui si era sottoposto negli anni Novanta. Lo riporta ilgazzettino.it