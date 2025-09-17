Le fanno la trasfusione con il sangue di un'altra e muore | famiglia risarcita di oltre un milione di euro

17 set 2025

La Asl Roma 5 è stata condannata a pagare oltre un milione di euro di risarcimento per la morte di una 77enne. Trasfusa da un infermiere dell'ospedale di Colleferro con sangue destinato a un'altra paziente, è morta per complicanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

