Le due facce del Pd su Gaza | Schlein e Zinga condannano Israele a Roma si astiene sulla bandiera palestinese
Il 16 settembre in aula Giulio Cesare è andata in scena quella che, soprattutto da una parte dell'opposizione, è stata definita una brutta figura del Pd. Quasi l'intero gruppo, infatti, si è astenuto al momento di votare una mozione presentata dal M5S in cui si chiedeva al sindaco di esporre la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Gaza, Uefa a due facce: invita i bambini rifugiati alla finale di Supercoppa, ma tace sulle cause della morte del ‘Pelé palestinese’
Boccia (Pd): "Gaza è la misura della nostra disumanità, non possiamo restare in silenzio" - (Agenzia Vista) "Gaza non è solo una ferita aperta del Medio Oriente, ma la misura drammaticamente inadeguata della nostra umanità, o meglio ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com