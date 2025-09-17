Le distinzioni da superare | Ora gemellaggi tra le scuole Anche la periferia va riscoperta
"Ogni scuola del centro di Milano dovrebbe gemellarsi a una scuola di periferia e viceversa creando incontri, visite, “gite“: così si conosce davvero il mondo e si allarga la visuale anche degli adulti". Raffaele Mantegazza, pedagogista e professore dell’università di Milano-Bicocca, inquadra così la sfida educativa. Si sente ancora questo divario forte tra centro e periferia tra i bambini? Si sentono parte della città? "Il tema delle periferie è enorme. Si era posto già negli anni Sessanta. Il primo lavoro da fare, anche nel nostro modo modo di ragionare, è eliminare questa distinzione tra centro e periferia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Le distinzioni da superare: Ora gemellaggi tra le scuole. Anche la periferia va riscoperta.
