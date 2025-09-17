Le Contaminazioni contemporanee | viaggi fra improvvisazione e tradizioni
LA RASSEGNA. Dal 17 ottobre tre concerti nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il cartellone si apre con le invenzioni musicali del pianista Fred Hersch. Meditazioni e virtuosismi dall’Ensemble Gurdjieff e dalla chitarrista Boros. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: contaminazioni - contemporanee
ORG.NET: il 28 agosto all’A-mare beach di Alghero Il 28 agosto l’A-mare Beach Club di Alghero ospita ORG.NET di Insulae Lab: un concerto dedicato all’organetto tra tradizione sarda, improvvisazione e contaminazioni contemporanee. Giovedì 28 agosto, all - facebook.com Vai su Facebook
«Contaminazioni contemporanee»: viaggi fra improvvisazione; Bergamo (Bergamo città); Cultura e Spettacoli.
Le «Contaminazioni contemporanee»: viaggi fra improvvisazione e tradizioni - Il cartellone si apre con le invenzioni musicali del pianista Fred Hersch. Lo riporta ecodibergamo.it