Le città italiane più adatte agli animali domestici
Il rapporto tra città e animali domestici sta cambiando con amministrazioni locali che sviluppano iniziative concrete per rendere gli spazi urbani più inclusivi. Nel corso dell’ Italian Pet Summit 2025, evento de Il Sole24ore dedicato al tema del pet care e del pet food, diversi rappresentanti istituzionali hanno illustrato progetti e prospettive, mettendo in evidenza le esperienze di Milano e Torino come casi emblematici. Milano: aree cani e innovazioni legislative. In Lombardia, il tema del benessere animale è affrontato con un approccio strutturato e di lungo periodo. Durante l’Italian Pet Summit 2025 dove si è parlato anche del mercato pet care e pet food, l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, ha sottolineato come la regione sia molto più avanti rispetto ad altre perché ha già raggiunto risultati importanti sul fronte del randagismo, con campagne di sterilizzazione e sostegno alle colonie feline censite. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: citt - italiane
TIZIANO FERRO LIVE A MESSINA 10 date nelle principali città italiane 12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo 15 settembre. Il tanto atteso annuncio è arrivato: TIZIANO FERRO tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, la stretta di Lepore: «Limiteremo gli affitti brevi in alcune zone della città, saremo i primi in Italia a farlo» - X Vai su X