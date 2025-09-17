Le città italiane più adatte agli animali domestici

Il rapporto tra città e animali domestici sta cambiando con amministrazioni locali che sviluppano iniziative concrete per rendere gli spazi urbani più inclusivi. Nel corso dell’ Italian Pet Summit 2025, evento de Il Sole24ore dedicato al tema del pet care e del pet food, diversi rappresentanti istituzionali hanno illustrato progetti e prospettive, mettendo in evidenza le esperienze di Milano e Torino come casi emblematici. Milano: aree cani e innovazioni legislative. In Lombardia, il tema del benessere animale è affrontato con un approccio strutturato e di lungo periodo. Durante l’Italian Pet Summit 2025 dove si è parlato anche del mercato pet care e pet food, l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, ha sottolineato come la regione sia molto più avanti rispetto ad altre perché ha già raggiunto risultati importanti sul fronte del randagismo, con campagne di sterilizzazione e sostegno alle colonie feline censite. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

