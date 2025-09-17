Le chiavi dell’auto? Nel wallet dell’iPhone Così Apple espande il suo CarKey

Roma, 17 settembre 2025 – Dalle parti di Cupertino si continua a lavorare alla trasformazione dell’ iPhone e dell’ Apple Watch in strumenti sempre più centrali nella vita quotidiana, anche attraverso “Car Key”, la chiave digitale integrata nell’app Wallet. Come funziona il Car Key di Apple. Annunciata per la prima volta nel 2020, questa funzione consente di aprire, chiudere e in molti casi avviare un’auto senza ricorrere alla tradizionale chiave fisica. Basta avvicinare il telefono o l’orologio al veicolo, con la sicurezza garantita dal chip Secure Element e dall’autenticazione biometrica di Face ID o Touch ID. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

