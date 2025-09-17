Le bombe di Israele sull’ospedale dei bambini

In questa notizia si parla di: bombe - israele

Trump, non solo Iran-Israele: da bombe a annunci di tregua, ecco il ‘pacificatore social’

Israele blocca la consegna degli aiuti a Gaza, le voci dalla Striscia: «Non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentita sazia», «Le bombe ci circondano in ogni momento»

Israele ai suoi piloti: “Scaricate su Gaza le bombe che non avete usato contro l’Iran”

Catastrofe a Gaza City. Israele all'attacco, civili sotto le bombe in fuga - X Vai su X

Palestina. Dalla notte Israele ha iniziato a inondare a tappeto di bombe Gaza, lanciando così la paventata invasione via terra di Gaza City. Incessanti missili dai caccia, colpi di artiglieria, droni e quadricotteri sulla testa di case, tende, esseri umani, con i boati u - facebook.com Vai su Facebook

Bombe e carestia, a Gaza catastrofe imminente: “450mila bambini rischiano la morte” - L’Unicef esorta i leader mondiali ad intervenire e denuncia: “In meno di 2 anni oltre 50mila bambini sono stati uccisi o mutilati” ... msn.com scrive

Israele lancia bombe vicino a un asilo nido nel sud del Libano: in un video il boato che scatena il panico tra i bambini - L’esercito di Israele ha bombardato l’area di Tebnine, nel sud de Libano: il missile è precipitato ad Al- Da video.corriere.it