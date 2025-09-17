Le barche verranno utilizzate così Ecco il destino della Flotilla

Naviga verso la martoriata Striscia di Gaza la Global Sumud Flotilla. Dopo giorni trascorsi alla rada in Tunisia, ora le barche sono in direzione di Malta, dove si congiungeranno a quelle che partiranno dall'Italia. Al momento sono 40 i mezzi che dovrebbero dirigersi verso la Striscia. Obiettivo è quello di portare cibo, medicine e beni di prima necessità alla popolazione palestinese stremata da circa due anni di guerra. Tra le imbarcazioni c'è la Madeira Family, vascello diesel a bordo della quale si trova il direttivo della missione. La Flotillia si prepara, così, a sfidare il blocco navale imposto da Israele su Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

