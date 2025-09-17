le arti del rinascimento a pavia in mostra monumentali arazzi delle battaglia

Pavia, 17 settembre 2025 – Da venerdì 19 all’11 gennaio 2026 i Musei civici del castello visconteo di Pavia ospitano la grande mostra “Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia” che, attraverso le opere di maestri come Leonardo da Vinci, Ambrogio Bergognone, Bernardino Zenale, Pietro Perugino, offre una prestigiosa e unica testimonianza della splendida fioritura artistica e culturale che Pavia conobbe nel Rinascimento. In uno dei periodi più iconici della storia del Paese, la città fu infatti uno straordinario crocevia artistico, politico e culturale tra Nord Europa e Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

