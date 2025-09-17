le altre partite di coppa italia oggi i ritorni degli ottavi di finale

Oggi è in programma il turno di Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione. In ECCELLENZA si gioca per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale . Urbino- Urbania (ore 18). All’andata il risultato fu di 1 a 1. Oggi arbitra Francesco Ballaro’ (Pesaro). Fermignanese- K Sport Montecchio Gallo (ore 15,30. Qui all’andata giocata a Montecchio il risultato premiò la K Sport per 4 a 1. Arbitra Gianluca Persichini (Macerata). Le altre gare odierne: Chiesanuova – Montefano (ore 20) andata vinse in trasferta il Chiesanuova per 0-1. Jesina – Osimana (ore 19,30). La prima gara fin’ 0-0. Montegranaro- Fermana (ore 15,30) all’andata vinse il Montegranaro (1-3). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

