Le acrobazie delle Red Arrows mentre sorvolano il Castello di Windsor
Milano, 17 set. (askanews) - Le Red Arrows, pattuglia acrobatica britannica, sorvolano il Castello di Windsor al termine della cerimonia militare "Beating Retreat" in onore del presidente degli Stati Uniti Trump, nel primo giorno della sua seconda visita di Stato nel Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: acrobazie - arrows
