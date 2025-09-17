Le 10 migliori interpretazioni di Robert Redford
Il grande attore Robert Redford è scomparso all’età di 89 anni, lasciando dietro di sé un’eredità di interpretazioni straordinarie e influenti. Acclamato attore, regista, produttore e fondatore del Sundance Film Festival, Redford ha attraversato con la sua carriera tutta la storia della Hollywood moderna, contribuendo in modo significativo all’arte cinematografica. Sebbene il lavoro di Robert Redford come regista includa film acclamati come Gente comune, vincitore dell’Oscar come miglior film, è il suo lavoro come attore per cui è più conosciuto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: migliori - interpretazioni
Le migliori 10 interpretazioni iconiche di spock da star trek di leonard nimoy
Migliori 10 interpretazioni di patrick stewart come capitano picard in star trek
Dalla tradizione del bbq statunitense alle interpretazioni nostrane, passando per la cucina da pub di livello, il panino instagrammabile e le aperture più recenti. La nostra guida ai migliori burger alla piastra - facebook.com Vai su Facebook
Robert De Niro, una top 10 alternativa; 10 pessime interpretazioni di 10 grandi attori; 10 attori che hanno interpretato Gesù (dal peggiore al migliore).
Robert Redford, 10 tra i migliori film della star: dove vederli - Dove vedere dieci tra i migliori film dell'attore e regista icona della Hollywood «indipendente» per ricordarlo e rendergli omaggio ... Riporta corriere.it
Robert Redford, i 10 migliori film da guardare in streaming - Da I tre giorni del Condor a Come eravamo, i migliori film in streaming. Secondo lettera43.it