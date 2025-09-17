Lazio-Roma Sarri sorride | ottimismo per i recuperi di Rovella e Castellanos

Sololaroma.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma e Lazio si preparano al primo derby stagionale, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico. a città è già in pieno clima stracittadina, ma mentre Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri lavorano alle scelte di formazione, le condizioni fisiche di alcuni giocatori biancocelesti destano preoccupazione. L’infermeria di Formello. L’avvio di stagione della Lazio non è stato dei migliori: due sconfitte con Como e Sassuolo e una sola vittoria contro il Verona hanno complicato l’ambiente, e gli infortuni rischiano di pesare ulteriormente. Come riporta Il Corriere dello Sport, restano da valutare le condizioni di Nicolò Rovella e Taty Castellanos, entrambi usciti acciaccati dalla gara con il Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

lazio roma sarri sorride ottimismo per i recuperi di rovella e castellanos

© Sololaroma.it - Lazio-Roma, Sarri sorride: ottimismo per i recuperi di Rovella e Castellanos

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Lazio, Sarri inizia a sorridere con il Galatasaray: si sblocca l’attacco; Lazio-Roma è Sarri contro Mourinho: dal botta e risposta al caso Ianni, è un derby da non sbagliare; Lazio-Roma, alle ore 18 il derby della Capitale.

lazio roma sarri sorrideDomenica Lazio-Roma, Stendardo: "Derby sfugge a ogni valutazione tecnico-tattica" - La sfida che vale più di una normale gara di campionato, più dei normali tre punti. Da tuttomercatoweb.com

lazio roma sarri sorrideLazio-Roma, il ritorno di Sarri per tornare al successo - 30 Sarri torna ad affrontare la Roma, alla ricerca di una reazione dopo la sconfitta di Reggio Emilia ... laziopress.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Roma Sarri Sorride