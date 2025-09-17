Lazio-Roma Sarri sorride | ottimismo per i recuperi di Rovella e Castellanos

Roma e Lazio si preparano al primo derby stagionale, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico. a città è già in pieno clima stracittadina, ma mentre Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri lavorano alle scelte di formazione, le condizioni fisiche di alcuni giocatori biancocelesti destano preoccupazione. L’infermeria di Formello. L’avvio di stagione della Lazio non è stato dei migliori: due sconfitte con Como e Sassuolo e una sola vittoria contro il Verona hanno complicato l’ambiente, e gli infortuni rischiano di pesare ulteriormente. Come riporta Il Corriere dello Sport, restano da valutare le condizioni di Nicolò Rovella e Taty Castellanos, entrambi usciti acciaccati dalla gara con il Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

