Il derby di Roma non sarà forse il più tecnico del calcio italiano, ma è senza dubbio il più difficile da gestire - e quindi anche da arbitrare - dal punto di vista ambientale. Per darvi un'idea, ricordo un derby di qualche anno fa nel quale Daniele De Rossi mi disse: “Calva, ma sei sicuro? Perché a Roma se ne parla per sessant'anni.”. Effettivamente il derby della Capitale viene vissuto con un'altra enfasi, un'elettricità totalmente diversa rispetto ad altre parti, e questo lo rende unico. Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social Ma chi sceglierà Rocchi per dirigere all'Olimpico? Il gioco delle previsioni è presto fatto, non solo perché è una gara che in pochi possono dirigere, ma anche per altri motivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio-Roma, ecco chi fischia al derby: duello tra Sozza e Guida