Lazio-Roma è già aria di derby | la prima volta di Gasperini

Roma si ferma, la città si divide in due. Non è una partita come le altre, e a Roma non lo è mai stata: domenica 21 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby della Capitale, la sfida tra Lazio e Roma che da sempre trascende il semplice calcio per trasformarsi in un vero e proprio evento sociale. L'attesa cresce, l'aria è elettrica: la città è in fermento. Il derby a Roma è un rito che si vive ben oltre i novanta minuti. Quartieri che si colorano di bianco e celeste o di giallorosso, bar pieni di discussioni, radio accese giorno e notte: la Capitale si prepara a dividersi in due blocchi contrapposti, tra scaramanzie, speranze e tensioni.

