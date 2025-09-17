Lazio-Roma è già aria di derby | la prima volta di Gasperini
Roma si ferma, la città si divide in due. Non è una partita come le altre, e a Roma non lo è mai stata: domenica 21 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby della Capitale, la sfida tra Lazio e Roma che da sempre trascende il semplice calcio per trasformarsi in un vero e proprio evento sociale. L’attesa cresce, l’aria è elettrica: la città è in fermento. Il derby a Roma è un rito che si vive ben oltre i novanta minuti. Quartieri che si colorano di bianco e celeste o di giallorosso, bar pieni di discussioni, radio accese giorno e notte: la Capitale si prepara a dividersi in due blocchi contrapposti, tra scaramanzie, speranze e tensioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Gasp-Sarri è già un derby da brividi | vincerà la paura di perdere?.
Roma e Lazio, il mercato delle pulci (fatte) - Nella primavera del ’91 arrivai per la prima volta al Corriere dello Sport e una delle cose che mi vennero immediatamente spiegate fu di non unire mai Roma e Lazio in un articolo o un titolo. Da corrieredellosport.it