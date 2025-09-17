Si avvicina a grandi passi un Lazio-Roma come ogni anno cruciale per la stagione delle sue squadre, anzitutto per supremazia cittadina e serenità del gruppo ancora prima che per la classifica. Sarà il primo per Gasperini, e vedremo quale sarà il suo impatto con una sfida che normale non è, in un’ Olimpico che si prepara ad accogliere più di 60mila spettatori per l’occasione. I due allenatori sono rintanati nei rispettivi centri sportivi per escogitare il piano migliore per portare a casa il risultato, e nel frattempo la Lega ha scelto il fischietto che avrà l’arduo compito di dirigere una delle partite più infuocate del campionato: ad arbitrare sarà ancora Simone Sozza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lazio-Roma, ancora Sozza ad arbitrare: dai precedenti alla lite con Ranieri