Lavoro la Provincia di Como apre il canale Facebook dei Centri per l’Impiego

È ufficialmente attivo il canale Facebook dei Centri per l’Impiego della Provincia di Como, un nuovo strumento pensato per avvicinare ancora di più i cittadini ai servizi per il lavoro e per rendere l’informazione chiara, accessibile e tempestiva. L’obiettivo è ampliare la diffusione di offerte. 🔗 Leggi su Quicomo.it
C’è un nuovo canale social per trovare lavoro in provincia di Como: “Per un pubblico sempre più ampio” - È ufficialmente attivo il canale Facebook dei Centri per l’Impiego della Provincia di Como, un nuovo strumento di comunicazione pensato per avvicinare ancora di più i cittadini al mondo dei servizi pe ... Da comozero.it