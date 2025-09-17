Lavori terminati il liceo classico Cicerone di Sala Consilina torna nella storica sede

Da questo nuovo anno scolastico lo storico edificio del Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina ha finalmente riaperto le sue porte agli studenti, ai docenti e a tutta la comunità scolastica.La grande attesa Un traguardo atteso da tempo, che segna non solo la rinascita di un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

